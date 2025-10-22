Nike Star Runner 2 (GS)
大童跑步童鞋
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Star Runner 2 (GS) 大童跑步童鞋助力成就出色跑步成绩。轻盈耐穿，缔造非凡舒适感受。匠心鞋底设计。
- 显示颜色： 泡沫粉/荧光黄/金属银
- 款式： AQ3542-601
酷跑体验
透气支撑
轻盈材料透气出众，令双足畅享舒适运动体验。皮革设计，增强结构感和支撑力。
舒适缓震
柔软衬垫包覆脚踝和柔软泡棉缓震配置，令你在迈步时畅享舒适感受。
柔韧灵活，经久耐穿
橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。橡胶外底添加弯曲凹槽，在跑步期间助双足灵活伸展。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
