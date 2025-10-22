 
Nike Star Runner 2 (GS) 大童跑步童鞋 - 泡沫粉/荧光黄/金属银

大童跑步童鞋

售罄：

此配色当前无货

Nike Star Runner 2 (GS)

50% 折让

酷跑体验

Nike Star Runner 2 (GS) 大童跑步童鞋助力成就出色跑步成绩。轻盈耐穿，缔造非凡舒适感受。匠心鞋底设计。

透气支撑

轻盈材料透气出众，令双足畅享舒适运动体验。皮革设计，增强结构感和支撑力。

舒适缓震

柔软衬垫包覆脚踝和柔软泡棉缓震配置，令你在迈步时畅享舒适感受。

柔韧灵活，经久耐穿

橡胶鞋底，铸就非凡抓地力。橡胶外底添加弯曲凹槽，在跑步期间助双足灵活伸展。

产品细节

  • 显示颜色： 泡沫粉/荧光黄/金属银
  • 款式： AQ3542-601

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。