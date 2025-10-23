 
Nike Star Runner 2 (TDV) 婴童运动童鞋 - 尘光子色/浅蓟紫/黑/白色

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

达人造型

Nike Star Runner 2 (TDV) 婴童运动童鞋采用魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱，为稚嫩双足带来舒适自如体验。

出众透气

鞋面融入网眼设计，透气非凡。

舒适缓震

鞋口添加额外泡绵，搭配鞋舌衬垫设计，更添舒适。柔软泡绵中底，增强缓震，为足底带来非凡支撑。

耐穿柔韧

鞋底搭配凹槽底纹设计，令双足自如伸展，柔韧灵活。

产品细节

  • 匠心中足包覆
  • 魔术贴粘扣
