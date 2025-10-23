Nike Star Runner 2 (TDV)
婴童运动童鞋
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Star Runner 2 (TDV) 婴童运动童鞋采用魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱，为稚嫩双足带来舒适自如体验。
- 显示颜色： 尘光子色/浅蓟紫/黑/白色
- 款式： AT1803-007
达人造型
Nike Star Runner 2 (TDV) 婴童运动童鞋采用魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱，为稚嫩双足带来舒适自如体验。
出众透气
鞋面融入网眼设计，透气非凡。
舒适缓震
鞋口添加额外泡绵，搭配鞋舌衬垫设计，更添舒适。柔软泡绵中底，增强缓震，为足底带来非凡支撑。
耐穿柔韧
鞋底搭配凹槽底纹设计，令双足自如伸展，柔韧灵活。
产品细节
- 匠心中足包覆
- 魔术贴粘扣
