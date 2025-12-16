Nike Star Runner 5
耐克摘星号婴童运动鞋
¥329
Nike Star Runner 5 耐克摘星号婴童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩，无拘无束。回弹缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
- 显示颜色： 山峰白/浅蓟紫/宝石蓝
- 款式： IM6741-100
Nike Star Runner 5
¥329
Nike Star Runner 5 耐克摘星号婴童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩，无拘无束。回弹缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
其他细节
- 可调节魔术贴粘扣固定带，有助小宝贝迅速穿稳鞋款
- 透气织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔韧
- Dynamic Fit 动态贴合板带包覆中足，缔造稳定支撑脚感
产品细节
- 鞋口和鞋舌采用加垫设计
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 山峰白/浅蓟紫/宝石蓝
- 款式： IM6741-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。