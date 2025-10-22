Nike Star Runner 5
耐克摘星号婴童运动鞋
¥329
Nike Star Runner 5 耐克摘星号婴童运动鞋轻盈透气，伴小宝贝舒适开启美好的一天，成就未来跑步之星。 弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
- 显示颜色： 黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙
- 款式： HF7006-006
Nike Star Runner 5
¥329
Nike Star Runner 5 耐克摘星号婴童运动鞋轻盈透气，伴小宝贝舒适开启美好的一天，成就未来跑步之星。 弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
其他细节
- 可调节魔术贴粘扣固定带，有助小宝贝迅速穿稳鞋款
- 透气织物与合成材质组合鞋面，轻盈柔韧
- Dynamic Fit 动态贴合板带包覆中足，缔造稳定支撑脚感
- 泡绵中底，塑就柔软回弹的缓震效果
- 加固鞋头，缔造出色耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙
- 款式： HF7006-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。