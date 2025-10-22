Nike Star Runner 5
耐克摘星号幼童跑步鞋
¥399
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩。 弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。
- 显示颜色： 帆白/白色/粉紫/漂白宝石绿
- 款式： IO7599-131
其他细节
- 透气织物与耐穿合成材质组合鞋面，轻盈柔韧
- 动态贴合板带有效包覆中足，为小宝贝缔造稳固脚感
- 中底搭载泡绵，为迈步带来柔软回弹的缓震感受
- 外底采用耐穿橡胶凸起设计，为关键部位提供出色抓地力，助小宝贝自如畅跑
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣式固定带
- 鞋舌采用提拉设计
