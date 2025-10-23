 
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋 - 黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙

¥399
黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙
泡沫粉/泡沫粉/白金色/白色
黑/白色/山峰白/白色
珍珠灰/加农绿/帆白/水洗水鸭青
大学蓝/空间蓝/足球灰/荧光黄

Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩。弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。


  • 显示颜色： 黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙
  • 款式： HF7005-006

Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋轻盈透气，令小宝贝自在跑跳畅玩。弹性缓震配置结合稳固贴合设计，助力小宝贝畅享玩乐时光。

干爽舒适

鞋面采用透气网眼布与合成材质，轻盈柔韧，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。加固鞋头，缔造出众耐穿性。

稳固贴合

Dynamic Fit 动态贴合板带包覆中足，搭配弹性鞋带，缔造稳定支撑脚感。可调节魔术贴粘扣固定带，有助小宝贝迅速穿稳鞋款。

富有弹力，迅捷表现

中底搭载泡绵，为迈步带来柔软回弹的缓震感受。

出众抓地力

外底采用耐穿橡胶凸起设计，为关键部位提供出色抓地力，助小宝贝自如畅跑。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋舌与后跟采用提拉设计
  • 显示颜色： 黑/马拉喀什橙/煤黑/荷兰橙
