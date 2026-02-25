Nike Start Soul
Dri-FIT 大童速干针织长裤
¥429
Nike Start Soul Dri-FIT 大童速干针织长裤采用经典版型，彰显 Nike 风范。 法式毛圈面料质感柔软，可媲美经典运动裤。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO7914-010
其他细节
- 两个插手口袋方便储物，另有一个拉链口袋便于安全存放重要物品
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
产品细节
- 54% 聚酯纤维/46% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
