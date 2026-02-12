 
Nike Start Soul Dri-FIT 大童速干针织长裤 - 黑

Nike Start Soul

Dri-FIT 大童速干针织长裤

30% 折让

Nike Start Soul Dri-FIT 大童速干针织长裤采用经典版型，彰显 Nike 风范。 法式毛圈面料质感柔软，可媲美经典运动裤。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO7914-010

其他细节

  • 两个插手口袋方便储物，另有一个拉链口袋便于安全存放重要物品
  • 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部

产品细节

  • 54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO7914-010

