Nike Stash 鞋包便于收纳运动鞋，助你忙中有序。不用时可折叠收入自带拉链口袋内，需要时再取用。轻盈鞋包，适于旅行携带，堪称鞋迷基本装备。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色
- 款式： DB0192-480
珍贵鞋款，便捷收纳
其他细节
- 正面拉链口袋，可供安全存放小物件
- 大号拉链开口设计，便于轻松收纳挚爱运动鞋
- 便捷提手，助你轻松收纳出行
产品细节
- 尺寸：24 x 12 x 36 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
