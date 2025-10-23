 
Nike Stash 鞋包 - 游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色

Nike

Stash 鞋包

¥129

售罄：

此配色当前无货

Nike Stash 鞋包便于收纳运动鞋，助你忙中有序。不用时可折叠收入自带拉链口袋内，需要时再取用。轻盈鞋包，适于旅行携带，堪称鞋迷基本装备。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色
  • 款式： DB0192-480

珍贵鞋款，便捷收纳

珍贵鞋款，便捷收纳

其他细节

  • 正面拉链口袋，可供安全存放小物件
  • 大号拉链开口设计，便于轻松收纳挚爱运动鞋
  • 便捷提手，助你轻松收纳出行

产品细节

  • 尺寸：24 x 12 x 36 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
