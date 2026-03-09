 
Nike Stellar Ride 耐克遨游号大童跑步鞋 - 黑/中灰/浅深红/亮深红

Nike Stellar Ride

耐克遨游号大童跑步鞋

16% 折让

Nike Stellar Ride 耐克遨游号大童跑步鞋采用厚实 ComfiRide 泡绵，柔软回弹，专为跑步打造。 网眼鞋面具备出色透气性，助你攻克漫漫征程。 加垫低帮鞋口，营造舒适贴合的出众脚感。 系上鞋带，无惧里程，跑出你的节奏。


  • 显示颜色： 黑/中灰/浅深红/亮深红
  • 款式： HQ3266-006

Nike Stellar Ride

16% 折让

非凡迈步体验

厚实 ComfiRide 泡绵中底，缔造柔软回弹的缓震性能。

透气鞋面

精制网眼鞋面透气舒适，赋予双足出众包覆感，助你无惧跑步挑战。

强劲抓地

橡胶外底搭配匠心底纹设计，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
