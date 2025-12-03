 
Nike Stellar Ride 耐克遨游号幼童运动鞋 - 黑/煤黑/黑

黑/煤黑/黑
铝蓝/足球灰/脉冲宝石蓝/金属银
波尔多酒红色/甜菜红/淡象牙白/水洗珊瑚红

迅疾体验，轻松无忧。Nike Stellar Ride 幼童运动鞋鞋如其名，便于穿脱，缔造出色迅疾体验，让小宝贝畅享柔软舒适感受。橡胶外底结合 ComfiRide 泡绵缓震中底，助小宝贝在多种地面上舒适畅跑。


出众舒适感受

柔软缓震设计结合低帮鞋口，便于穿脱，舒适非凡。

非凡迈步体验

中底搭载 ComfiRide 缓震配置，缔造柔软回弹脚感。橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力。

干爽自在

精制网眼鞋面，为稚嫩双足带来出色透气性和支撑力，助小宝贝自在驰骋，尽情畅玩。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： HQ3267-002

