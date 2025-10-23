 
Nike Storm-FIT 女子跑步夹克 - 牛津粉/牛津粉

Nike Storm-FIT

女子跑步夹克

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Storm-FIT 女子跑步夹克采用匠心打造，助你抵御寒冷天气。拒水面料巧搭便捷包覆设计，营造心无旁骛的温暖感受，助你一路向前。


  • 显示颜色： 牛津粉/牛津粉
  • 款式： CU3386-601

Nike Storm-FIT

¥999

从容应战

Nike Storm-FIT 女子跑步夹克采用匠心打造，助你抵御寒冷天气。拒水面料巧搭便捷包覆设计，营造心无旁骛的温暖感受，助你一路向前。

出色防护

Nike Storm-FIT 技术具备出众的拒水性能，帮助在恶劣天气条件下保持舒适。

妥帖包覆

可调节风帽设计，提供专属包覆效果。风帽内置针织面罩，助你抵御恶劣天气。

温暖感受，应你所需

领口及后背上部内里采用球状节点设计，提升温暖效果。内置针织无指手套设计，提升包覆效果，助你在寒冷天气中保持舒适。

其他细节

  • 腋下采用拉链开口设计，可促进空气流通，避免身体过热
  • 拉链口袋，可安全存储小物件

产品细节

  • 反光元素设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。面罩：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料拼接：100% 聚酯纤维。上部里料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。连帽里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 牛津粉/牛津粉
  • 款式： CU3386-601

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。