Nike Storm-FIT ADV

¥1,399

Nike Storm-FIT ADV 男子防风防水高尔夫长裤令你无惧雨水天气，尽情挥杆。 采用防水面料和密封接缝设计，助你在比赛中保持干爽。 拉链口袋空间宽敞，可在比赛时收纳球座、备用球和其他随身物品。 这款长裤可轻松叠搭其他单品，塑就穿搭佳选。

出众设计，无惧风雨 Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，助你在恶劣天气条件下保持舒适。密封接缝设计，帮助抵御不良天气因素。 为球场而生 轻盈面料经久耐穿，结合防水处理，助你在比赛中保持干爽。 穿脱方便 小腿内侧采用拉链设计，可轻松调节贴合度，方便在比赛期间轻松穿脱。

其他细节 裤腿背面融入开口设计，搭配网眼拼接里料，有效提升透气性

弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感

正面和背面配有拉链口袋，为T恤、钥匙或记分卡提供安全收纳空间