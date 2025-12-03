Nike Storm-FIT ADV Club
防风防水半硬顶运动帽
12% 折让
Nike Storm-FIT ADV Club 防风防水半硬顶运动帽采用防水密封接缝设计，助你应对潮湿天气，迎接训练。 该运动帽轻盈灵活，搭配按扣式扣带设计，可轻松驾驭晴雨天气下的户外活动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ6205-010
其他细节
- Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适
- 防水梭织面料，有助头部在潮湿环境下保持干爽
- 按扣式扣带设计，可供轻松调节贴合度
产品细节
- 反光设计元素
- 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
