 
Nike Storm-FIT ADV Club 防风防水半硬顶运动帽 - 黑

Nike Storm-FIT ADV Club

防风防水半硬顶运动帽

20% 折让

Nike Storm-FIT ADV Club 防风防水半硬顶运动帽采用防水密封接缝设计，助你应对潮湿天气，迎接训练。 该运动帽轻盈灵活，搭配按扣式扣带设计，可轻松驾驭晴雨天气下的户外活动。


  • 显示颜色：
  • 款式： FJ6205-010

Nike Storm-FIT ADV Club

20% 折让

Nike Storm-FIT ADV Club 防风防水半硬顶运动帽采用防水密封接缝设计，助你应对潮湿天气，迎接训练。 该运动帽轻盈灵活，搭配按扣式扣带设计，可轻松驾驭晴雨天气下的户外活动。

其他细节

  • Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适
  • 防水梭织面料，有助头部在潮湿环境下保持干爽
  • 按扣式扣带设计，可供轻松调节贴合度

产品细节

  • 反光设计元素
  • 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FJ6205-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。