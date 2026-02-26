Nike Streakfly 2 Glam
男子公路竞速跑步鞋
20% 折让
Nike Streakfly 2 Glam 男子公路竞速跑步鞋助你在比赛日遥遥领先。鞋款配色大胆明亮，搭载碳纤维 Flyplate，与元年款人气 ZoomX 泡棉中底和简约鞋面相得益彰，缔造出众回弹脚感。无论是 1 公里还是 10 公里，皆可带来出众跑步表现。
- 显示颜色： 暗蓝黑/电子绿/王朝紫/黑
- 款式： IO9567-400
Nike Streakfly 2 Glam
20% 折让
Nike Streakfly 2 Glam 男子公路竞速跑步鞋助你在比赛日遥遥领先。鞋款配色大胆明亮，搭载碳纤维 Flyplate，与元年款人气 ZoomX 泡棉中底和简约鞋面相得益彰，缔造出众回弹脚感。无论是 1 公里还是 10 公里，皆可带来出众跑步表现。
保持速度
全掌型碳纤维 Flyplate 提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。
出众回弹
ZoomX 泡棉，提供出众回弹性能。缔造轻盈脚感，助你发挥疾速表现。
抓地外底
外底采用轻薄粘性网状材质，有助减轻鞋身重量，同时提供强劲抓地力。
焕新设计
全掌型碳纤维 Flyplate
产品细节
- 显示颜色： 暗蓝黑/电子绿/王朝紫/黑
- 款式： IO9567-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。