Nike Street Soul
Therma-FIT Standard Issue 男子加绒篮球圆领上衣
¥599
锋芒毕露， 傲视群雄， 尽显街头本色。你的组合连招，引得全场连连喝彩。 Nike Street Soul Therma-FIT Standard Issue 男子加绒篮球圆领上衣助你在篮球运动中保持温暖感受，轻松驾驭户外场合。
- 显示颜色： 沙漠黄
- 款式： IO7916-271
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠黄
- 款式： IO7916-271
