 
Nike Streetgato 低帮足球鞋 - 浅烟灰/尘光子色/金属银

Nike Streetgato

低帮足球鞋

38% 折让

穿上 Nike Streetgato 低帮足球鞋，制霸街头。 出众性能设计细节与街头风格巧妙融合，助你跃动球场。


  • 显示颜色： 浅烟灰/尘光子色/金属银
  • 款式： DC8466-005

出众抓附，轻松畅行

耐穿外底带来非凡抓地力，助你轻松驾驭小场地足球比赛。

出众性能，街头风格

优质鞋面，塑就日常随性外观，街头比赛和休闲穿着两相宜。

产品细节

  • 橡胶外底
