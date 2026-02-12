Nike Streetgato
低帮足球鞋
38% 折让
穿上 Nike Streetgato 低帮足球鞋，制霸街头。 出众性能设计细节与街头风格巧妙融合，助你跃动球场。
- 显示颜色： 浅烟灰/尘光子色/金属银
- 款式： DC8466-005
出众抓附，轻松畅行
耐穿外底带来非凡抓地力，助你轻松驾驭小场地足球比赛。
出众性能，街头风格
优质鞋面，塑就日常随性外观，街头比赛和休闲穿着两相宜。
产品细节
- 橡胶外底
- 显示颜色： 浅烟灰/尘光子色/金属银
- 款式： DC8466-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
