 
Nike Stride 马年限定脱缰系列 Dri-FIT 新年款男子防晒速干跑步上衣 - 深队红

Nike Stride 马年限定脱缰系列

Dri-FIT 新年款男子防晒速干跑步上衣

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Stride 马年限定脱缰系列 Dri-FIT 新年款男子防晒速干跑步上衣可导湿速干，背面饰有飞马标志，助你喜迎马年。柔软轻盈，匠心设计有助减少摩擦，同时提升透气性。


  • 显示颜色： 深队红
  • 款式： IQ3818-613

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 腋下和衣袖内侧融入网眼拼接设计，有助提升透气性
  • 插肩衣袖设计，有助减少腋下摩擦，塑就灵活运动体验
  • 拇指孔设计，提升包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 正面、背面和衣袖融入反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
