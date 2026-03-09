Nike Stride
Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤
¥349
Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤助力一路畅行。搭配导湿速干技术，带来干爽体验；多口袋设计，提供充足的存储空间。耐穿的梭织面料，轻盈舒适；内置短裤提供支撑，不会限制动作。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2035-010
导湿速干，有效支撑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。后侧上片融入梭织网眼面料，帮助保持清爽。
收纳空间，助力畅跑
插手口袋和背面拉链口袋，便于快速存取物品。后腰隐藏式口袋和内置短裤裤腿右侧口袋，提供额外的收纳空间。
产品细节
- 反光细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。紧身裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
