 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤

¥349
黑
青石蓝

Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤助力一路畅行。搭配导湿速干技术，带来干爽体验；多口袋设计，提供充足的存储空间。耐穿的梭织面料，轻盈舒适；内置短裤提供支撑，不会限制动作。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2035-010

Nike Stride

¥349

Nike Stride Dri-FIT 男子速干二合一跑步短裤助力一路畅行。搭配导湿速干技术，带来干爽体验；多口袋设计，提供充足的存储空间。耐穿的梭织面料，轻盈舒适；内置短裤提供支撑，不会限制动作。

导湿速干，有效支撑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。后侧上片融入梭织网眼面料，帮助保持清爽。

收纳空间，助力畅跑

插手口袋和背面拉链口袋，便于快速存取物品。后腰隐藏式口袋和内置短裤裤腿右侧口袋，提供额外的收纳空间。

产品细节

  • 反光细节
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。紧身裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2035-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。