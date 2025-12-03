Nike Stride
Dri-FIT 男子速干华夫格跑步圆领上衣
16% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干华夫格跑步圆领上衣依据跑者的运动解析匠心设计，彰显实用风范。柔软华夫格针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，从热身到放松，皆可助你保持干爽。
- 显示颜色： 加农绿
- 款式： HV2706-017
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 华夫格针织面料融入纹理设计，格外柔软舒适
产品细节
- 反光小饰条结合耐克勾标志
- 65% 聚酯纤维/35% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
