 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干华夫格跑步圆领上衣 - 加农绿

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干华夫格跑步圆领上衣

16% 折让

Nike Stride Dri-FIT 男子速干华夫格跑步圆领上衣依据跑者的运动解析匠心设计，彰显实用风范。柔软华夫格针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，从热身到放松，皆可助你保持干爽。


  • 显示颜色： 加农绿
  • 款式： HV2706-017

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 华夫格针织面料融入纹理设计，格外柔软舒适

产品细节

  • 反光小饰条结合耐克勾标志
  • 65% 聚酯纤维/35% 棉
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。