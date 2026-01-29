Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥499
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）舒适出众，搭配印花设计，助你一路畅行。采用轻盈的导湿速干梭织面料，结合富有支撑力的内置衬裤设计。此外，后身拉链口袋可安全收纳小物。
- 显示颜色： 米白/灰黑/叶绿
- 款式： IQ6058-101
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。后身上部融入弹性透气面料，帮助保持清爽。
助力畅动
符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节支撑感受。
安心收纳
后身拉链口袋配有内置防潮层，帮助收纳小物且保持干爽。此外，侧边口袋设计，便于快速存取基本物品。
产品细节
-
- 裤脚外侧开衩设计
- 反光细节
- 整版印花
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
-
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
