Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥499
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，助你在跑步中畅享舒适。导湿速干技术，结合轻盈弹性面料，助力畅动自如。另有三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。
- 显示颜色： 灰黑/黑/黑
- 款式： IF2017-010
导湿速干，有效支撑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。梭织网眼拼接设计，为关键区域带来透气体验。
安心收纳
三个拉链口袋设计，便于快速存取基本物品。此外，后腰隐藏式小口袋，提供额外的储物空间。
助力畅动
符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。
产品细节
- 双向弹性梭织面料
- 反光图案
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
