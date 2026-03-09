 
Nike Stride

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，助你在跑步中畅享舒适。导湿速干技术，结合轻盈弹性面料，助力畅动自如。另有三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。

导湿速干，有效支撑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。梭织网眼拼接设计，为关键区域带来透气体验。

安心收纳

三个拉链口袋设计，便于快速存取基本物品。此外，后腰隐藏式小口袋，提供额外的储物空间。

助力畅动

符合人体工学的内置衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。

产品细节

  • 双向弹性梭织面料
  • 反光图案
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
