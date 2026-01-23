Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）
¥349
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）助你一路畅行。该短裤搭载导湿速干技术，带来舒适性；多口袋设计，提供充足的存储空间。背面上部耐穿的梭织网眼拼接面料，轻盈透气。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2051-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 插手口袋和背面拉链口袋便于存取物品
- 弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节贴合感受
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2051-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
