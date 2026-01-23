 
黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）

¥349

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）助你一路畅行。该短裤搭载导湿速干技术，带来舒适性；多口袋设计，提供充足的存储空间。背面上部耐穿的梭织网眼拼接面料，轻盈透气。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2051-010

Nike Stride

¥349

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）助你一路畅行。该短裤搭载导湿速干技术，带来舒适性；多口袋设计，提供充足的存储空间。背面上部耐穿的梭织网眼拼接面料，轻盈透气。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 插手口袋和背面拉链口袋便于存取物品
  • 弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节贴合感受

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2051-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。