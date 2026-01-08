 
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤 - 黑

Nike Stride

Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤

¥599

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤让你无法再找借口逃避跑步。采用顺滑弹性面料，可随步伐自如伸展，搭配舒适的内置衬裤，提供出众支撑，带来导湿速干舒适体验。此外，多个口袋可存放随身物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2053-010

Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤让你无法再找借口逃避跑步。采用顺滑弹性面料，可随步伐自如伸展，搭配舒适的内置衬裤，提供出众支撑，带来导湿速干舒适体验。此外，多个口袋可存放随身物品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 侧边插袋和后身拉链口袋，方便收纳随身物品
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
  • 衬裤为关键部位提供支撑

产品细节

  • 紧身版型
  • 反光耐克勾标志和小饰条
  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。