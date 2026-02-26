Nike Stride
Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤
21% 折让
Nike Stride Dri-FIT 男子速干跑步紧身裤让你无法再找借口逃避跑步。采用顺滑弹性面料，可随步伐自如伸展，搭配舒适的内置衬裤，提供出众支撑，带来导湿速干舒适体验。此外，多个口袋可存放随身物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2053-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 侧边插袋和后身拉链口袋，方便收纳随身物品
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
- 衬裤为关键部位提供支撑
产品细节
- 紧身版型
- 反光耐克勾标志和小饰条
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
