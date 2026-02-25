 
Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣 - 帆白

Nike Stride

Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣

34% 折让
帆白
黑

Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，可有助减少摩擦并提升关键区域透气性，专为跑步打造。 柔软的导湿速干面料，提供紫外线防护和充沛弹性，助你保持舒适，专注畅跑。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7429-133

Nike Stride

34% 折让

Nike Stride Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，可有助减少摩擦并提升关键区域透气性，专为跑步打造。 柔软的导湿速干面料，提供紫外线防护和充沛弹性，助你保持舒适，专注畅跑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 衣袖内侧融入网眼拼接设计，可提升透气性
  • 插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
  • 革新拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM7429-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。