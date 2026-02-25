Nike Stride
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
11% 折让
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣运动性能出众，助你随时开跑，堪称基本装备佳选。采用柔软针织面料结合透气设计，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IF2089-503
Nike Stride
11% 折让
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣运动性能出众，助你随时开跑，堪称基本装备佳选。采用柔软针织面料结合透气设计，帮助保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
产品细节
- 反光细节
- 罗纹衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IF2089-503
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。