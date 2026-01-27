 
Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣 - 奶白 II/貂棕

Nike Stride

Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Stride Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣运动性能出众，助你随时开跑，堪称基本装备佳选。采用柔软针织面料结合透气设计，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 奶白 II/貂棕
  • 款式： IF2089-236

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验

产品细节

  • 反光细节
  • 罗纹衣领
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
