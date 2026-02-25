Nike Stride
Dri-FIT Realtree 男子速干跑步上衣
11% 折让
Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出这款 Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步上衣。背面的迷彩图案提升了设计感，柔软的导湿速干针织面料和关键位置的网眼拼接帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO8316-010
Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出这款 Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步上衣。背面的迷彩图案提升了设计感，柔软的导湿速干针织面料和关键位置的网眼拼接帮助保持干爽舒适。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。衣袖内侧融入网眼拼接设计，带来透气体验。
简洁舒适
插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。革新拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
