Nike Stride
Dri-FIT Realtree 男子速干跑步夹克
10% 折让
Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出 Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步夹克的这款迷彩印花版本。采用梭织面料，搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。采用轻盈设计，可收纳至衣身内侧口袋中，便于随身携带。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： IO7768-060
Nike Stride
10% 折让
Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出 Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步夹克的这款迷彩印花版本。采用梭织面料，搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。采用轻盈设计，可收纳至衣身内侧口袋中，便于随身携带。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 梭织面料，令你畅动无拘
- 正面和背面融入开口设计，为关键区域提供出色透气性
- 网眼布衬里口袋，方便收纳随身物品
- 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
产品细节
- 弹性包边袖口、风帽开口和下摆
- 风帽背面设有弹性抽绳和绳扣，方便调节贴合度
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： IO7768-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。