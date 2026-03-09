 
Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步夹克 - 煤黑/黑

Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出 Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步夹克的这款迷彩印花版本。采用梭织面料，搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。采用轻盈设计，可收纳至衣身内侧口袋中，便于随身携带。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： IO7768-060

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 梭织面料，令你畅动无拘
  • 正面和背面融入开口设计，为关键区域提供出色透气性
  • 网眼布衬里口袋，方便收纳随身物品
  • 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验

产品细节

  • 弹性包边袖口、风帽开口和下摆
  • 风帽背面设有弹性抽绳和绳扣，方便调节贴合度
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。