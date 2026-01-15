Nike Stride
Dri-FIT Realtree 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥499
Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出经典的迷彩印花版本。Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑轻盈面料，结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适体验。此外，后身拉链口袋可安全存放随身小物件。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： IO7770-060
畅享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。后侧上部融入透气面料，帮助保持清爽。
助力畅动
符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。
安心收纳
后身拉链口袋搭配网眼里料，助你安心储物。此外，侧边口袋设计，便于快速存取基本物品。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
