 
Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 煤黑/黑

Nike Stride

Dri-FIT Realtree 男子速干跑步短裤（含衬裤）

Nike Stride 与 Realtree® 相结合，打造出经典的迷彩印花版本。Nike Stride Dri-FIT Realtree 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用顺滑轻盈面料，结合导湿速干技术，令你畅享干爽舒适体验。此外，后身拉链口袋可安全存放随身小物件。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： IO7770-060

畅享干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。后侧上部融入透气面料，帮助保持清爽。

助力畅动

符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。

安心收纳

后身拉链口袋搭配网眼里料，助你安心储物。此外，侧边口袋设计，便于快速存取基本物品。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
