Nike Stride "Eliud Kipchoge"

¥549

整装出发，突破极限。 Nike Stride "Eliud Kipchoge" Dri-FIT 基普乔格男子防晒速干跑步上衣是一款质感轻盈的单品，有效减少摩擦，助力一路畅跑。 顺滑导湿速干面料，可防紫外线，助你专注畅跑。

设计揭秘

埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，图案设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。 精选配色的灵感源于他的家族，多样化耐克勾标志象征着团队的力量。 背部饰有“No Human is Limited”（人类没有极限）字样，旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。

干爽舒适，助力畅跑

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 衣袖内侧融入网眼拼接设计，干爽透气。

畅动无拘

插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。 拇指孔设计，可稳固衣袖且提升包覆效果，助你畅跑无拘。