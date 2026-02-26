Nike Stride Plus
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
10% 折让
Nike Stride Plus Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，随时助你在跑步中保持舒适。轻盈面料结合导湿速干技术，为关键部位提供充沛弹力。此外，三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。
- 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
- 款式： IF2016-506
Nike Stride Plus
10% 折让
Nike Stride Plus Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，随时助你在跑步中保持舒适。轻盈面料结合导湿速干技术，为关键部位提供充沛弹力。此外，三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。网眼梭织拼接设计，为关键区域带来清爽体验。
安心收纳
侧边拉链口袋设计，便于快速存取基本物品。此外，后身拉链口袋配有网眼里料，可存放其他小物件。
助力畅动
符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。
产品细节
- 双向弹性梭织面料
- 反光细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
- 款式： IF2016-506
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。