Nike Stride Plus Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，随时助你在跑步中保持舒适。轻盈面料结合导湿速干技术，为关键部位提供充沛弹力。此外，三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。


  • 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
  • 款式： IF2016-506

Nike Stride Plus Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用梭织面料，性能出众，随时助你在跑步中保持舒适。轻盈面料结合导湿速干技术，为关键部位提供充沛弹力。此外，三个拉链口袋，为随身物品提供安全的存储空间。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。网眼梭织拼接设计，为关键区域带来清爽体验。

安心收纳

侧边拉链口袋设计，便于快速存取基本物品。此外，后身拉链口袋配有网眼里料，可存放其他小物件。

助力畅动

符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力；弹性腰部结合双向抽绳，塑就可调节贴合感受。

产品细节

  • 双向弹性梭织面料
  • 反光细节
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。