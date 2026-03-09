 
Nike Stride Repel 大童拒水训练夹克防晒衣皮肤衣 - 白色/白色

Nike Stride

Repel 大童拒水训练夹克防晒衣皮肤衣

¥429
白色/白色
青石蓝/脉冲宝石蓝

想要一件轻盈外套？Nike Stride Repel 大童拒水训练夹克防晒衣皮肤衣采用匠心设计，令你畅享出众包覆效果。这款轻盈夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，晴雨皆宜；正面和背面均设有开口细节，提升透气效果。连帽设计，帮助舒适包覆头部；两个拉链插手口袋，可安全收纳日常物品。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IO4566-100

Nike Stride

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 反光细节，让造型更醒目
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
