想要一件轻盈外套？Nike Stride Repel 大童拒水训练夹克防晒衣皮肤衣采用匠心设计，令你畅享出众包覆效果。这款轻盈夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，晴雨皆宜；正面和背面均设有开口细节，提升透气效果。连帽设计，帮助舒适包覆头部；两个拉链插手口袋，可安全收纳日常物品。

