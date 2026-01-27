Nike Stride
Repel 男子拒水梭织跑步长裤
¥699
别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水梭织跑步长裤采用轻盈梭织拒水面料，助你保持干爽。弹性面料，令你畅动自如；膝盖背面开口细节结合网眼拼接里料，提升关键区域的透气性。
- 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
- 款式： IF2021-506
无惧雨水
轻盈梭织面料经拒水处理，令你在潮湿环境下保持干爽。
透气出众
膝盖后方融入开口设计，结合网眼拼接里料，在跑步时提供透气性。
专为收纳而设计
三个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备。
其他细节
弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调式贴合感
产品细节
- 反光细节
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。拼接：91% 锦纶/9% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
