 
Nike Stride Repel 男子拒水梭织跑步长裤 - 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫

Nike Stride

Repel 男子拒水梭织跑步长裤

10% 折让

别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水梭织跑步长裤采用轻盈梭织拒水面料，助你保持干爽。弹性面料，令你畅动自如；膝盖背面开口细节结合网眼拼接里料，提升关键区域的透气性。


  • 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
  • 款式： IF2021-506

Nike Stride

10% 折让

别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水梭织跑步长裤采用轻盈梭织拒水面料，助你保持干爽。弹性面料，令你畅动自如；膝盖背面开口细节结合网眼拼接里料，提升关键区域的透气性。

无惧雨水

轻盈梭织面料经拒水处理，令你在潮湿环境下保持干爽。

透气出众

膝盖后方融入开口设计，结合网眼拼接里料，在跑步时提供透气性。

专为收纳而设计

三个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备。 

其他细节

弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调式贴合感

产品细节

  • 反光细节
  • 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。拼接：91% 锦纶/9% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 铁紫/薄雾灰蓝/浅蓟紫
  • 款式： IF2021-506

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。