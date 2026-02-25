 
Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克 - 奶白 II/桦树黄/自然白

Nike Stride

Repel 男子拒水跑步夹克

10% 折让

别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克采用拒水梭织面料，助你保持干爽。采用透气细节和弹性面料，即便天气不佳，也能令你舒适自如。


  • 显示颜色： 奶白 II/桦树黄/自然白
  • 款式： IF2368-236

别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克采用拒水梭织面料，助你保持干爽。采用透气细节和弹性面料，即便天气不佳，也能令你舒适自如。

为运动而生

面料经拒水处理，帮助保持干爽。 

出色透气，尽情挥汗

易出汗区域采用网眼里料拼接，搭配后身开口细节，营造透气感受。

产品细节

  • 拉链口袋
  • 可调节风帽设计
  • 反光细节
  • 面料：91% 锦纶/9% 氨纶。拼接：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 奶白 II/桦树黄/自然白
  • 款式： IF2368-236

