Nike Stride
Repel 男子拒水跑步夹克
10% 折让
别让雨水阻挡脚步，Nike Stride Repel 男子拒水跑步夹克采用拒水梭织面料，助你保持干爽。采用透气细节和弹性面料，即便天气不佳，也能令你舒适自如。
- 显示颜色： 奶白 II/桦树黄/自然白
- 款式： IF2368-236
为运动而生
面料经拒水处理，帮助保持干爽。
出色透气，尽情挥汗
易出汗区域采用网眼里料拼接，搭配后身开口细节，营造透气感受。
产品细节
- 拉链口袋
- 可调节风帽设计
- 反光细节
- 面料：91% 锦纶/9% 氨纶。拼接：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
