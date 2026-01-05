Nike Stride
Therma-FIT Repel 男子拒水冬季款加绒跑步上衣
20% 折让
别让冷天阻挡你的步伐。 Nike Stride Therma-FIT Repel 男子拒水冬季款加绒跑步上衣采用保暖技术与拒水面料，助你保持温暖舒适，畅跑不停步。 插肩衣袖有助减少腋下摩擦，加绒华夫格内里缔造柔软轻盈感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2708-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软加绒华夫格内里，轻盈温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在畅跑时稳固衣袖
产品细节
- 反光细节
- 95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
