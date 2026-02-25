Nike Strike
Dri-FIT 男子速干足球长裤
16% 折让
Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球长裤复刻职业球员同款造型，采用修身版型和顺滑弹性面料，并搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，沉着应战。
- 显示颜色： 黑/亚紫粉/亚紫粉/亚紫粉
- 款式： IF1460-011
产品细节
- 拉链口袋
- 网眼里料弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边上部融入网眼拼接
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/亚紫粉/亚紫粉/亚紫粉
- 款式： IF1460-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
