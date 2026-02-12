Nike Strike
Dri-FIT 男子速干足球长裤
38% 折让
Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，助力发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球长裤采用修身版型，轻盈舒适，助你在球场上保持干爽。胯下拼接设计，助力灵活迈步，让你在边线之间自如移动。裤脚外侧拉链设计，热身后无需脱鞋即可轻松更换。
- 显示颜色： 波尔多酒红色/波尔多酒红色/脉冲橙/脉冲橙
- 款式： FN2405-610
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性针织面料内里略带纹理，轻盈舒适
- 侧边拉链口袋，便于安全存放足球基本物品
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
- 裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱
- 胯下拼接设计，提升灵活性
产品细节
- 裤脚背面罗纹拼接
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 波尔多酒红色/波尔多酒红色/脉冲橙/脉冲橙
- 款式： FN2405-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
