 
Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球长裤 - 海藻绿/海藻绿/亮石灰色/亮石灰色

Nike Strike

Dri-FIT 男子速干足球长裤

¥499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Strike 系列专为精英足球运动员和足球新星匠心打造，助力发挥出色表现。Nike Strike Dri-FIT 男子速干足球长裤采用修身版型，轻盈舒适，助你在球场上保持干爽。胯下拼接设计，助力灵活迈步，让你在边线之间自如移动。裤脚外侧拉链设计，热身后无需脱鞋即可轻松更换。


  • 显示颜色： 海藻绿/海藻绿/亮石灰色/亮石灰色
  • 款式： FN2405-390

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性针织面料内里略带纹理，轻盈舒适
  • 侧边拉链口袋，便于安全存放足球基本物品
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
  • 裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱
  • 胯下拼接设计，提升灵活性

产品细节

  • 裤脚背面罗纹拼接
  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
