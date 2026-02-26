 
Nike Strike Dri-FIT 男子速干长袖足球训练上衣 - 黑/白色/白色/白色

Nike Strike

Dri-FIT 男子速干长袖足球训练上衣

20% 折让

Nike Strike Dri-FIT 男子速干长袖足球训练上衣采用四向弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，专注磨练球技。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： IF1456-010

其他细节

  • 衣袖融入网眼拼接，提升透气性
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 领口拉链开襟设计
  • 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： IF1456-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。