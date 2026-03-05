Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣
¥699
匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球训练上衣采用 Dri-FIT ADV 技术，有助保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿
- 款式： IF1450-070
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 提花针织面料，柔软且富有弹性
- 肩部和衣身两侧采用网眼拼接设计，带来额外的透气性
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 革新衣袖设计
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。镶边：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
