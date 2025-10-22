 
Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球长裤 - 黑/煤黑/白色

¥699

售罄：

此配色当前无货

追求出众球技？Strike Elite 系列是你的穿搭佳选，采用革新技术，打造让你专注比赛的匠心服装。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球长裤采用弹性针织面料结合导湿速干技术，在运球、传球和射门时缔造干爽舒适感受。修身贴合设计，塑就自由无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FN2410-010

导湿速干

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

酷爽舒适，弹力出众

根据对运动员的运动解析，关键区域采用针织面料，缔造出众透气性和弹性。罗纹拼接，提升灵活性。

其他细节

  • 拉链口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
  • 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
  • 胯下拼接设计，提升柔韧灵活性

产品细节

  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
