Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV 男子速干足球长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
追求出众球技？Strike Elite 系列是你的穿搭佳选，采用革新技术，打造让你专注比赛的匠心服装。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球长裤采用弹性针织面料结合导湿速干技术，在运球、传球和射门时缔造干爽舒适感受。修身贴合设计，塑就自由无拘的运动体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： FN2410-010
Nike Strike Elite
¥699
追求出众球技？Strike Elite 系列是你的穿搭佳选，采用革新技术，打造让你专注比赛的匠心服装。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干足球长裤采用弹性针织面料结合导湿速干技术，在运球、传球和射门时缔造干爽舒适感受。修身贴合设计，塑就自由无拘的运动体验。
导湿速干
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
酷爽舒适，弹力出众
根据对运动员的运动解析，关键区域采用针织面料，缔造出众透气性和弹性。罗纹拼接，提升灵活性。
其他细节
- 拉链口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
- 胯下拼接设计，提升柔韧灵活性
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： FN2410-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。