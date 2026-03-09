匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤采用革新导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。