 
Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤 - 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿

Nike Strike Elite

Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤

¥699

匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤采用革新导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。


  • 显示颜色： 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿
  • 款式： IF1454-070

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 裤脚外侧拉链设计，方便调节造型

产品细节

  • 拉链口袋添加衬里
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
