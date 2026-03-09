Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤
¥699
匠心设计，精益求精。Nike Strike Elite Dri-FIT ADV 男子速干针织足球长裤采用革新导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。提花针织面料，在训练强度升高时帮助你保持舒适。
- 显示颜色： 暗烟灰/黑/微黄绿/微黄绿
- 款式： IF1454-070
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 裤脚外侧拉链设计，方便调节造型
产品细节
- 拉链口袋添加衬里
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
