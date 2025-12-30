Nike Strike+
Repel 男子拒水足球长裤
¥649
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Strike+ Repel 男子拒水足球长裤沿袭 20 世纪 90 年代中期的经典设计，同时引入现代比赛所需的拒水面料。
- 显示颜色： 中灰/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1531-254
其他细节
- 四向弹性梭织面料，随行而动
- 刺绣 Nike 足球盾牌标志，灵感源自 90 年代后期的 Nike 足球品牌标志
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
