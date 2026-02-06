Nike Strike
Therma-FIT 男子加绒足球长裤
43% 折让
Nike Strike Therma-FIT 男子加绒足球长裤采用别致设计细节，专为足球新星量身打造，可有效御寒，助力从容应对变幻莫测的天气。 采用高弹加绒针织面料革新打造，结合 Therma-FIT 技术，营造保暖感受，令你畅动无拘。 小腿添加梭织拼接设计，有助提升舒适性。 反光细节，让你在比赛或观战时尽显醒目风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ0571-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 小腿背面添加梭织拼接设计，提升包覆效果
- 拉链口袋，便于安全存放随身物品
- 裤脚外侧拉链设计，无需脱鞋即可轻松换装
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 反光设计元素
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 外接片/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
